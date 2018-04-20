Полезно знать: как заставить телефон работать быстрее

Используйте lite-приложения

«Тяжелые» приложения могут серьезно замедлить работу простого или устаревшего телефона, поэтому разумнее использовать их в облегченном виде. Существуют, например, lite-версии Facebook и Messenger, которые занимают гораздо меньше места, а также более легкие варианты YouTube, Twitter и Skype.

Google в роли чистильщика

Если у телефона забита память, он начинает неизбежно тормозить. Новое бесплатное приложение Google «Files Go» предназначено для быстрой очистки от мусора телефонов на базе Android. Оно находит неиспользуемые файлы и приложения, а заодно показывает, сколько памяти осталось, как ее можно увеличить и т.п. И еще один общий совет: нет смысла вечно хранить в телефоне фото, видео, музыку, сообщения и прочую информацию, давно потерявшую актуальность.

Удаляйте ненужные предустановленные приложения

Производители зачастую устанавливают в свои телефоны приложения, которые вы вряд ли будете использовать, – их можно деактивировать или удалить. Если у вас телефон с операционной системой Android, зайдите в Settings > Apps, просмотрите список загруженных приложений и удалите лишние. Вероятнее всего, вы расстанетесь с ними совершенно безболезненно. Кстати, вышеупомянутый чистильщик «Files Go» дает полное представление о неиспользуемых приложениях.

Выполняйте системные обновления

Своевременные обновления операционной системы повышают безопасность устройства и стабилизируют его работу. Чтобы проверить обновления Android-телефона, откройте последовательно: Settings > About phone > System update. А если у вас айфон, то пройдите по цепочке Settings > General > Software Update. При этом следует иметь в виду, что загрузка последней версии операционной системы на устройство устаревшего типа может привести к обратному результату и замедлить его работу.

Отключайте приложения, работающие в фоновом режиме

Это относится к решениям, которыми вы редко пользуетесь, например, Bluetooth. Работу телефона может также замедлить анимационная заставка на экране – этого недостатка лишены обычные статические картинки.