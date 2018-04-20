Суд значительно увеличил сумму, которую убийца 14-летней Дарьи должен выплатить ее матери

В остальных пунктах коллегия окружного суда, состоящая из трех судей, оставила решение уездного суда неизменным.

Защитник Семыкина и представитель потерпевшей стороны оспорили приговор уездного суда в суде высшей инстанции. Адвокат Семыкина просил оправдать своего подзащитного, а представитель потерпевшей ходатайствовал об удовлетворении требований гражданского иска в полном объеме.

Окружной суд не удовлетворил ходатайство защитника Семыкина и счел решение уездного суда законным и обоснованным.

Окружной суд постановил: удовлетворить требования потерпевшей стороны в полном объеме. Суд счел, что в данном случае имеют место исключительные обстоятельства, которые являются основанием для взыскания компенсации за нематериальный ущерб.

По оценке судебной коллегии, исключительными обстоятельствами являются как проблемы со здоровьем, которые возникли у матери вследствие убийства Дарьи, так и то, что женщина была вынуждена искать своего ребенка пять дней, надеясь найти девочку живой. Эта неизвестность относительно судьбы дочери, несомненно, привела к сильному нервному напряжению. Переживания вызвало и то, что тело Дарьи пролежало в зарослях несколько дней. Окружной суд счел, что, с учетом обстоятельств произошедшего, сумма не является неразумно большой и не выражает безосновательного желания потерпевшей стороны обогатиться.

Согласно судебной практике, компенсация за нематериальный ущерб всегда, помимо компенсационной цели, преследует и цель общественно осудить преступника за противоправный поступок и смягчить потерпевшей причиненную ей лично несправедливость.

Окружной суд не согласился с представителем потерпевшей в том, что компенсацию следует востребовать с обоих обвиняемых в равной степени. Второй обвиняемый, Алексей Бочтарев (21), не участвовал в убийстве Дарьи и не содействовал этому: он обвиняется в сокрытии совершенного Семыкиным преступления. Поскольку Бочтарев не убивал девочку, отсутствует законное основание требовать с него компенсацию.

13 июля прошлого года Вируский уездный суд признал Семыкина виновным в убийстве Дарьи, а Бочтарева – в сокрытии убийства. Уездный суд приговорил Семыкина, с учетом назначенного ему ранее наказания, к 14 годам и 9 месяцам тюремного заключения, из которых вычли частично отбытое наказание. В итоге Семыкина приговорили к тюремному заключению сроком на 13 лет, 5 месяцев и 24 дня. Бочтарева суд приговорил к двум годам заключения условно с трехлетним испытательным сроком.

Согласно обвинению, вечером 4 декабря 2015 года в Нарве на тропе здоровья Пяхклимяэ Семыкин убил 14-летнюю девочку. Ее тело нашли пять дней спустя, 9 декабря.