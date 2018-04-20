За вырубку берез на собственном участке от хозяина требуют четверть миллиона евро

“Вы объективны?” – спросила Сибуля судья Хели Кяпп перед допросом.

“Что мне мешает? Я ученый, преподаватель!” – уверенно ответил доцент Эстонского университета естественных наук Сибуль.

Действительно, Сибуль упомянул в суде, что высоко образован и имеет большой опыт в области лесоводства. Он занимался сохранением генофонда карельской березы и выведением, обработкой, продажей и сбытом этой ценной породы с 1996 года и засадил этой породой около 100 гектаров земли.

Сибуль подтвердил, что культура, вызвавшая спор, действительно была посажена правильно и за ней умело ухаживали. “Видно, что деревья очищены от сучьев, что всячески заслуживает похвалы, - сказал ученый, показав свои фотографии, сделанные на участке Ветси. – Они там хорошо росли. Видно, что у лесовода глубокие знания в области выращивании карельской березы».

Если бы за посадками продолжали так же ухаживать, по расчетам Сибуля, через 45 лет там росло бы 400-500 высококачественных деревьев, что было бы хорошим результатом. Что не из каждого семечка вырастает дерево с признаками карельской березы, по словам ученого, - обычное дело. Чтобы улучшить условия роста, посадку необходимо регулярно прореживать. Увеличивая изначальную частоту, лесоводы уменьшают этот риск.

Признаки карельской березы, по словам эксперта, проявляются в разное время: у некоторых деревьев в возрасте 1-2 лет, а у большинства – в 5-6 лет, в редких случаях – позже.

Хотя по подсчетам Сибуля, деревья можно было бы вырубить и на 10-15 лет раньше, за основу расчетов будущей стоимости он взял самый консервативный срок вырубки: в возрасте 45 лет. Заслуживает внимания, что березняк в возрасте 30 лет стоил бы дороже, поскольку цена денег со временем уменьшается.

На данный момент березняк, по протоколу Сибуля, стоил бы чуть менее 8000 евро. Это сумма, которая была вложена в посадки на момент инвентуры эксперта.

Судья поинтересовалась, почему Лангунд заказал инвентаризацию посадок незадолго до того, как деревья были вырублены. “Я же не знаю, что может случиться”, - пояснил бизнесмен.

Посадки на момент инспекции Сибуля. ФОТО: Ivar Sibul

Адвокат ответчика Оя подчеркнул, что иск, поданный против его клиента, необоснован и вызван желанием обогатиться. Кроме того, он считает, что требования устарели: с момента нанесения ущерба прошло слишком много времени. Он отметил и то, что растущий лес – существенная часть земли и, таким образом, принадлежит ее владельцу.

По словам Оя, истец учел только доход от продажи леса, не приняв во внимание расходы на продажу. Кроме того, в Эстонии нет рынка для таких деревьев. А в ходе расчетов Сибуля он усмотрел возможный личный мотив выдать деревья за более ценные, чем они есть на самом деле.

Адвокат истца Хельмери Индела убежденно заявил, что требование не может быть устаревшим, поскольку виновник деяния был установлен в ходе более раннего уголовного расследования.

В связи с вырубкой берез на участке действительно было возбуждено уголовное дело, однако оно не дошло до суда. Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, дело было прекращено за отсутствием состава преступления, т.е. было подтверждено, что Метсаору не совершал ничего противозаконного. «Следствие установило, что Метсаору распорядился вспахать землю на находящемся между двумя его злаковыми полями и также принадлежащем ему участке с березами, обремененном договором аренды, поскольку деревья мешали сельскому хозяйству», - пояснила Рейнхольд.

Следствие пришло к выводу, что Метсаору уничтожил деревья неумышленно. “В случае уничтожения чужого имущества невозможно привлечь человека к уголовной ответственности, если преступление совершено неумышленно или по неосторожности”, - сказала Рейнхольд.

Стороны придерживались противоположных мнений относительно того, отдал ли Метсаору распоряжение тому, кто посадил деревья, вывезти эти березы. Адвокат истца подчеркнул, что и такое распоряжение не означало бы расторжения договора.

“Предыдущий владелец объяснил, кому принадлежали эти березы, - сказал Индела в конце заседания. – Он подтвердил, что был заключен договор аренды”.

“Он может считать что угодно, - возразил Оя. – Он не знает законов. Растущий лес – важная составляющая объекта недвижимости”.

Суд обещал вынести приговор по этому делу к 30 апреля.