За вырубку берез на собственном участке от хозяина требуют четверть миллиона евро

- Собственник уничтожил на своей земле ценные деревья
- Деревья принадлежали фирме, с которой у прежнего собственника был договор аренды
- С ответчика требуют сумму, которую можно было бы выручить за деревья в будущем
- Адвокат ответчика уверен, что за этим стоит желание обогатиться
Директор крупного местного сельскохозяйственного предприятия Кальмер Метсаору велел вспахать принадлежащую ему землю вместе с молоденькими березками, которые на ней росли. Теперь у него в суде требуют за самоуправство на его собственном участке космические 250 000 евро.
Деревья посадила в 2007 году фирма, которая тогда носила название Total Halduse OÜ: тогда член правления фирмы Марко Лангунд арендовал участок у своего давнего друга. Спустя пару лет прежний владелец продал землю. Посадки были уничтожены в 2013 году.
Истец считает, что уничтожив березки, собственник земли нарушил договор аренды, который был заключен с прежним хозяином. Фирма Лангунда OÜ Total Services требует у Метсаору и его фирмы OÜ Weiss и OÜ Uulu Mõis солидарно 243 522 евро и 83 цента. Из них 12 240 евро и 24 цента составляет пеня.
За основу суммы истец взял заказанную в 2013 году экспертную оценку относительно того, сколько стоили бы эти березы, если бы их вырубили в возрасте 45 лет. Цена выросла до заоблачных высот из-за того, что, как утверждается, речь шла не об обычных, а об особо ценных карельских березах, за которые иностранные покупатели готовы платить сумасшедшие деньги.
Одно время истец предлагал компромисс, согласно которому Метсаору должен был заплатить 60 000 евро. Ответчик не согласился.
Вместе с помощниками Лангунд посадил на четырех гектарах из шести, составляющих участок Ветси, расположенный в тогдашней волости Тахкуранна, 6000 растений.
Показания в суде дал и отец истца, пять лет ухаживавший за карельскими березами: он вручную косил триммером траву вокруг каждого саженца и под каждую березку подкладывал картон, чтобы трава больше не прорастала. Трактором он прокладывал дорожки. Так он ухаживал за посадками два раза в год: весной и осенью. На третий-четвертый год он стал подстригать березки.
Адвокат ответчика Калле Оя поинтересовался, есть ли у него необходимое для этого образование. “С детства я учился обрезать деревья, специальных курсов я не проходил”, - ответил отец истца.
Прежний владелец участка подтвердил в зале суда, что сдал землю в аренду старому другу для посадки карельской березы. Факт, что на его земле растут березы третьего лица, был заверен нотариусом. Владелец деревьев платил за аренду 500 крон в год до 2009 года, когда продал участок.
Нынешнему владельцу земли за аренду никто не платил. Как отметил в суде Лангунд, ему никто не предъявлял счет.
По словам прежнего владельца, Метсаору после сделки встретился с ним в Пярну перед зданием SEB. Метсаору спросил, как обстоят дела с землей. «Я сказал, что там растут березы, которые принадлежат третьему лицу, - вспоминает прежний владелец участка. - Со мной был заключен договор аренды, вероятно, после отчуждения земли он продолжал действовать».
Свидетель подчеркнул, что на встрече речь о том, чтобы срубить березы, не шла, а новый владелец земли не изъявил желания расторгнуть договор.
Что посадки уничтожены, в конце 2013 года обнаружил проезжавший мимо участка бывший собственник, который оповестил об этом Лангунда.
Детальные сведения о карельской березе как ценной породе дерева и качестве данной посадки до ее уничтожения представил в качестве свидетеля доктор Ивар Сибуль. Он и является тем самым экспертом, у которого Лангунд в 2013 году заказал оценку посадок.
“Вы объективны?” – спросила Сибуля судья Хели Кяпп перед допросом.
“Что мне мешает? Я ученый, преподаватель!” – уверенно ответил доцент Эстонского университета естественных наук Сибуль.
Действительно, Сибуль упомянул в суде, что высоко образован и имеет большой опыт в области лесоводства. Он занимался сохранением генофонда карельской березы и выведением, обработкой, продажей и сбытом этой ценной породы с 1996 года и засадил этой породой около 100 гектаров земли.
Сибуль подтвердил, что культура, вызвавшая спор, действительно была посажена правильно и за ней умело ухаживали. “Видно, что деревья очищены от сучьев, что всячески заслуживает похвалы, - сказал ученый, показав свои фотографии, сделанные на участке Ветси. – Они там хорошо росли. Видно, что у лесовода глубокие знания в области выращивании карельской березы».
Если бы за посадками продолжали так же ухаживать, по расчетам Сибуля, через 45 лет там росло бы 400-500 высококачественных деревьев, что было бы хорошим результатом. Что не из каждого семечка вырастает дерево с признаками карельской березы, по словам ученого, - обычное дело. Чтобы улучшить условия роста, посадку необходимо регулярно прореживать. Увеличивая изначальную частоту, лесоводы уменьшают этот риск.
Признаки карельской березы, по словам эксперта, проявляются в разное время: у некоторых деревьев в возрасте 1-2 лет, а у большинства – в 5-6 лет, в редких случаях – позже.
Хотя по подсчетам Сибуля, деревья можно было бы вырубить и на 10-15 лет раньше, за основу расчетов будущей стоимости он взял самый консервативный срок вырубки: в возрасте 45 лет. Заслуживает внимания, что березняк в возрасте 30 лет стоил бы дороже, поскольку цена денег со временем уменьшается.
На данный момент березняк, по протоколу Сибуля, стоил бы чуть менее 8000 евро. Это сумма, которая была вложена в посадки на момент инвентуры эксперта.
Судья поинтересовалась, почему Лангунд заказал инвентаризацию посадок незадолго до того, как деревья были вырублены. “Я же не знаю, что может случиться”, - пояснил бизнесмен.
Адвокат ответчика Оя подчеркнул, что иск, поданный против его клиента, необоснован и вызван желанием обогатиться. Кроме того, он считает, что требования устарели: с момента нанесения ущерба прошло слишком много времени. Он отметил и то, что растущий лес – существенная часть земли и, таким образом, принадлежит ее владельцу.
По словам Оя, истец учел только доход от продажи леса, не приняв во внимание расходы на продажу. Кроме того, в Эстонии нет рынка для таких деревьев. А в ходе расчетов Сибуля он усмотрел возможный личный мотив выдать деревья за более ценные, чем они есть на самом деле.
Адвокат истца Хельмери Индела убежденно заявил, что требование не может быть устаревшим, поскольку виновник деяния был установлен в ходе более раннего уголовного расследования.
В связи с вырубкой берез на участке действительно было возбуждено уголовное дело, однако оно не дошло до суда. Как сообщила пресс-секретарь Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд, дело было прекращено за отсутствием состава преступления, т.е. было подтверждено, что Метсаору не совершал ничего противозаконного. «Следствие установило, что Метсаору распорядился вспахать землю на находящемся между двумя его злаковыми полями и также принадлежащем ему участке с березами, обремененном договором аренды, поскольку деревья мешали сельскому хозяйству», - пояснила Рейнхольд.
Следствие пришло к выводу, что Метсаору уничтожил деревья неумышленно. “В случае уничтожения чужого имущества невозможно привлечь человека к уголовной ответственности, если преступление совершено неумышленно или по неосторожности”, - сказала Рейнхольд.
Стороны придерживались противоположных мнений относительно того, отдал ли Метсаору распоряжение тому, кто посадил деревья, вывезти эти березы. Адвокат истца подчеркнул, что и такое распоряжение не означало бы расторжения договора.
“Предыдущий владелец объяснил, кому принадлежали эти березы, - сказал Индела в конце заседания. – Он подтвердил, что был заключен договор аренды”.
“Он может считать что угодно, - возразил Оя. – Он не знает законов. Растущий лес – важная составляющая объекта недвижимости”.
Суд обещал вынести приговор по этому делу к 30 апреля.
Ценное дерево
Эксперт по карельской березе и доцент Эстонского университета сельскохозяйственных наук Ивар Сибуль признал на заседании Пярнуского уездного суда, что местные жители не тратятся на столь дорогие деревья. Чаще их покупают европейские фирмы, занимающиеся ценными породами дерева.
По словам Сибуля, 90% древесины карельской березы используется в автомобильной промышленности при строительстве автомобилей класса люкс. Остальное идет на производство мебели.