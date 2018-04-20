пятница, 20 апреля 2018 г.
"Высылка военного атташе и публичное унижение Российской Федерации – очередной пример нашей внешнеполитической неоригинальности" Воотеле Пяй
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Великому Златану места в сборной нет

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: EDDIE KEOGH/REUTERS

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон опроверг слухи о возможном возвращении в национальную команду нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, передает championat.com

«Златан и несколько других футболистов сказали, что не хотят играть за сборную, после чемпионата Европы во Франции, и я уважаю их решение. Но я не могу серьёзно относиться к тому, что пишет пресса и что говорит сам Златан. Я могу основываться только на том, что было сказано между нами. У нас с ним был диалог, и он доступно объяснил мне, чего хочет. Я с этим согласился. Ибрагимович не связывался со мной по поводу чемпионата мира, и он не входит в планы сборной на турнир. То же касается и тех, кто отказался от игры за сборную ранее», — цитирует Андерссона Sportskeeda.

На групповом этапе чемпионата мира—2018 сборной Швеции предстоит сыграть с Германией, Южной Кореей и Мексикой.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ