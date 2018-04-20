Жители Эстонии активно скупают в кредит машины и дома

Так, в прошлом году долговые обязательства домохозяйств выросли на семь процентов. И хотя исходящие из быстрого роста объема кредитов увеличились и риски, их смягчает то обстоятельство, что рост долговых обязательств не превышает объема накоплений и доходов, написал Раудсаар.

Активность банков на рынке потребительских кредитов увеличилась, а рост выданных ими кредитов и лизингов ускорился в 2017 году. Ранее очень активный рост получения кредитов у иных кредитных учреждений, в том числе, контор по выдаче быстрых кредитов, замедлился.

Долг предприятий, напротив, в 2017 году снизился почти на один процент. Долговые обязательства сократились, поскольку ,несмотря на его недавний рост, уровень инвестиций в основное имущество низкий, а предприятия могут финансировать инвестиции и покупать имущества при помощи собственных средств.

Кроме того, предприятия снизили объемы краткосрочной долговой нагрузки взятой у иностранных предприятий связи. Кредиты, по-прежнему, прежде всего, берут у действующих в Эстонии банков, что позволяет сделать, по сути, хороший доступ к местным банковским кредитам.

Разрыв между долговой нагрузкой частного сектора Эстонии, то есть долговыми обязательствами, и ВВП в 2017 году значительно сократился и к концу года составил 116 процентов. Снижение произошло благодаря снижению долгов предприятий и быстрому росту номинального ВВП.