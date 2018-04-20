Вне дома: где обедать, если вы оказались на юге Эстонии. Дом Стединга в Выру

Мы договорились заранее, что никакого файн-дайнинга нам не нужно, а, наоборот, чем ближе к народной кухне и местным традициям, тем лучше. Не могу сказать, что задача была выполнена на сто процентов, но поделиться все-таки есть чем. Итак, в путь!

Выру: аптека, банк, кафе, салон, клуб по интересам

Дом Стединга. ФОТО: Вера Копти.

Более чем столетнее здание, бывшее когда-то и банком, и аптекой, названо по имени одного из своих владельцев – провизора Стединга. Оно достаточно долго пустовало, но теперь здесь – настоящее культурное гнездо города Выру: проводятся концерты и киносеансы, работает кафе, в котором мы и решили перекусить.

Около жарко горящего камина было приятно погреться в начале холодного апреля. ФОТО: Вера Копти.

Интерьер кафе очень своеобразен: здесь, к счастью, не стали делать пресловутый евроремонт, а лишь очистили стены от наслоений и законсервировали их, оставив нетронутыми самые ценные фрагменты старых обоев и настенной росписи.

Интерьер кафе. ФОТО: Вера Копти.

В сочетании с гламурными, но потрепанными креслами и диванами получилось очень оригинально.

Суповая кухня Выру

Собственно кафе тоже работает очень оригинально. Его можно назвать кафе одного блюда. Например, со вторника по пятницу кормят только супами, причем каждый день разными. Ежедневно в меню по два супа. Вы можете попробовать мятный суп-пюре из зеленого горошка или пекинский капустный суп со сделанными вручную фрикадельками, острый куриный суп с рисовой лапшой или суп-пюре из тыквы с кокосовым молоком. И так далее. Складывается впечатление, что повара любят восточную кухню больше, чем местную.

Но мы попали в Выру в православную Страстную пятницу, и это почему-то оказался день пиццы. Пожалуй, мало где можно встретить такой принцип составления начинки для пиццы, как в кафе дома Стединга.

Пицца-сделай-сам, или выруский пирожок

Нам предложили листок со списком ингредиентов, которые можно было компоновать, исходя из собственных представлений о гармонии вкуса: фарш, курица, креветки, пепперони, просто сыр, пармезан, сыр с плесенью, шампиньоны, оливки, паприка, руккола, лук, помидоры, ананас.

Пицца-сделай-сам: руководство к действию. ФОТО: Вера Копти.

Накомбинировавшись вволю, мы получили... по небольшой лепешке из безглютенового, как выяснилось, теста с выбранной начинкой. «Выруский пирожок…», - тяжело вздохнув, сказала коллега. Но после четырехчасового пути и эдакая, с позволения сказать, пицца пошла на ура.

А вот и результат! ФОТО: Вера Копти.

Посетить это кафе я все-таки советую. Во-первых, вам может больше повезти, а во-вторых, уж больно место интересное.