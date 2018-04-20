Одна из крупнейших таксофирм Эстонии будет использовать электромобили нового поколения

"Мы поменяем все автомобили, потому что хотим, чтобы как наши клиенты, так и водители такси, ездили только на самых лучших автомобилях, - сказал глава Elektritakso Эрмо Контсон. - Конечно, мы также заинтересованы в том, чтобы после зарядки новым автомобилем можно было пользоваться в два раза дольше, чем автомобилями прошлого поколения".