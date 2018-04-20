пятница, 20 апреля 2018 г.
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  • Одна из крупнейших таксофирм Эстонии будет использовать электромобили нового поколения

Одна из крупнейших таксофирм Эстонии будет использовать электромобили нового поколения

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ФОТО: Aivar Kullamaa

За год эстонское предприятие Elektritakso поменяет все находящиеся в таксопарке 55 автомобилей на новые Nissan Leafide. 

"Мы поменяем все автомобили, потому что хотим, чтобы как наши клиенты, так и водители такси, ездили только на самых лучших автомобилях, - сказал глава Elektritakso Эрмо Контсон. - Конечно, мы также заинтересованы в том, чтобы после зарядки новым автомобилем можно было пользоваться в два раза дольше, чем автомобилями прошлого поколения".

По словам Контсона, первоначально новые электрические такси будут ездить в Таллинне и Пярну.

Предприятие также планирует значительно повысить количество автомобилей в таксопарке. Если на данный момент в использовании Elektritakso находится 55 автомобилей, то в ближайшие пять лет предприятие хочет увеличить количество используемых автомобилей в десять раз. 

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