Одна из крупнейших таксофирм Эстонии будет использовать электромобили нового поколения

За год эстонское предприятие Elektritakso поменяет все находящиеся в таксопарке 55 автомобилей на новые Nissan Leafide.
"Мы поменяем все автомобили, потому что хотим, чтобы как наши клиенты, так и водители такси, ездили только на самых лучших автомобилях, - сказал глава Elektritakso Эрмо Контсон. - Конечно, мы также заинтересованы в том, чтобы после зарядки новым автомобилем можно было пользоваться в два раза дольше, чем автомобилями прошлого поколения".
По словам Контсона, первоначально новые электрические такси будут ездить в Таллинне и Пярну.
Предприятие также планирует значительно повысить количество автомобилей в таксопарке. Если на данный момент в использовании Elektritakso находится 55 автомобилей, то в ближайшие пять лет предприятие хочет увеличить количество используемых автомобилей в десять раз.