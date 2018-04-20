пятница, 20 апреля 2018 г.
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В одной из эстонских школ произошла авария с водопроводом

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Тюри. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

В основной школе Тюри разорвалась водопроводная труба, вследствие этой аварии в здание прекратилась подача воды. Происшедшее сократило школьникам учебный день, передает Järva Teataja.

Завхоз основной школы Тюри Хелен Аас сказала, что учебный день кончился после четвертого урока, то есть после нескольких уроков и обеда ученики отправились домой.

"Школа не может работать без воды, - объяснила Аас решение отправить детей по домам. - Думаю, что к вечеру проблема будет решена".

В основной школе Тюри сегодня был обычный учебный день: это означает, что на следующей неделе в школе каникул не будет.

Авария произошла в так называемом большом доме (бывшая Тюриская гимназия), где занимаются ученики старших классов.

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