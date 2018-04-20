В одной из эстонских школ произошла авария с водопроводом

Завхоз основной школы Тюри Хелен Аас сказала, что учебный день кончился после четвертого урока, то есть после нескольких уроков и обеда ученики отправились домой.

"Школа не может работать без воды, - объяснила Аас решение отправить детей по домам. - Думаю, что к вечеру проблема будет решена".

В основной школе Тюри сегодня был обычный учебный день: это означает, что на следующей неделе в школе каникул не будет.