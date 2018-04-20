ERR: Яндекс.Такси намерен выйти на рынок Таллинна в начале мая
20 апреля 2018 г., 14:42
Российская бюджетная компания, предоставляющая услуги такси по принципу Taxify и Uber, "Яндекс. Такси" выйдет на эстонский рынок в первых числах мая, передает Rus.ERR.
В самой компании не отрицают и не подтверждают эту информацию, однако на страничке фирмы в интернете в разделе "Вакансии" уже опубликовано объявление о найме сотрудника по поддержке клиентов в Эстонии.
"Мы действительно давно думали о странах Балтии. Месяц назад запустились в Латвии и не собираемся на этом останавливаться, - сказала rus.err.ee руководитель пресс-службы "Яндекс.Такси" Наталья Журавлева, - Нам интересен рынок Эстонии. Однако мы пока не готовы сказать что-то большее. Мы не любим делиться планами, предпочитая рассказывать о том, что уже произошло".