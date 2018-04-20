Эстонец и украинец подрались на почве политики: один помочился на второго

Конфликт эстонца и украинца разгорелся на почве отношений Украины с Россией. Иностранцы помирились, и досудебное расследование прекращено, сообщила прокуратура.

Согласно данным расследования, в ночь на вторник напротив здания Каунасского городского самоуправления у жителя Эстонии И.В., находившегося в нетрезвом состоянии, произошел конфликт с украинцем В.К.

Конфликт возник в баре, где мужчины вступили в дискуссию о политике на Украине и отношениях этой страны с Россией. Они разошлись во мнениях, возникла перебранка. Конфликт продолжился на улице, где эстонец стал душить украинца, повалил его на землю, пинал ногами, мочился на него и всячески над ни издевался. Этими действиями здоровью украинца был причинен незначительный вред.