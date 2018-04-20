пятница, 20 апреля 2018 г.
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  • Эстонец и украинец подрались на почве политики: один помочился на второго

Эстонец и украинец подрались на почве политики: один помочился на второго

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Драка. Иллюстративное фото.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/EMF

В начале недели в Каунасе было начато досудебное расследование по поводу нарушении общественного порядка: не сошедшиеся в политических взглядах иностранцы подрались в центре города.

Конфликт эстонца и украинца разгорелся на почве отношений Украины с Россией. Иностранцы помирились, и досудебное расследование прекращено, сообщила прокуратура.

Согласно данным расследования, в ночь на вторник напротив здания Каунасского городского самоуправления у жителя Эстонии И.В., находившегося в нетрезвом состоянии, произошел конфликт с украинцем В.К.

Конфликт возник в баре, где мужчины вступили в дискуссию о политике на Украине и отношениях этой страны с Россией. Они разошлись во мнениях, возникла перебранка. Конфликт продолжился на улице, где эстонец стал душить украинца, повалил его на землю, пинал ногами, мочился на него и всячески над ни издевался. Этими действиями здоровью украинца был причинен незначительный вред.

Гражданин Эстонии на следующий день сожалел о своем поведении, а украинец сказал представителям правоохранительных органов, что претензий к нападавшему не имеет, и попросил прекратить расследование. Он также добавил, что всего несколько дней назад приехал в Литву, планировал здесь жить и работать, но после случившегося собирается вернуться домой на Украину.

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