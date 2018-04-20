В игровой комнате московского ТЦ подросток изнасиловал четырехлетнего мальчика

Преступление было совершено 18 апреля на третьем этаже торгового центра "Колумбус" на Кировоградской улице, пишет "Московский комсомолец". Около 15:00 туда пришла женщина с четырехлетним сыном.

Родительница хотела оставить малыша в игровой комнате и заняться шопингом, однако посетителей в будний день было мало, и аниматора на рабочем месте не оказалось. По этой причине кассир-менеджер Вадим потребовал, чтобы женщина сама приглядывала за малышом.

Оплатив двухчасовое посещение игровой зоны, мать отпустила ребенка играть, а сама села неподалеку от входа на площадку, на которой находился и 16-летний юноша.

Через какое-то время малыш и подросток скрылись за инсталляцией в виде медовых сот. Встревоженная женщина пошла за ними, и за одной из перегородок увидела, что юноша принудил ее сына к оральному сексу.

Женщина подняла крик, схватила своего ребенка и вызвала полицию. А кассир-менеджер задержал подростка и передал его блюстителям закона.

В администрации торгового центра рассказали, что задержанный появился в ТЦ еще в минувшую субботу. Он попрошайничал и говорил сотрудникам, что сбежал из дома. Кассир-менеджер Вадим пожалел юношу, делился с ним обедом и давал деньги. Сердобольный сотрудник также принес подростку чистую одежду из дома и бесплатно пускал его в игровую комнату.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный состоит "на всех возможных учетах - КДН, ПДН, наблюдается у психиатра". С мая 2017 года подросток проживает у приемных родителей в подмосковных Химках, где воспитываются двое родных детей и четверо приемных. Юноша учится в восьмом классе и уже не раз убегал из дома.

Со слов родителей, он уже пытался совершить сексуальное надругательство над ребенком, находясь в гостях в другой приемной семье, но тогда злоумышленника вовремя остановили.

Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). 19 апреля следствие ходатайствовало в Чертановском районном суде Москвы об избрании ему меры пресечения.

Сам подросток утверждал, что родители-опекуны злоупотребляют спиртным и избивают его. Поэтому он якобы и убегал из дома.