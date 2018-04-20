Осиновский: клиника ТУ поступила вероломно

"Обращаюсь, чтобы выразить серьезное недовольство Министерства социальных дел в связи с процессом по закрытию родильных отделений больниц Пыльва и Валга, который вы проводите", – с таких слов начинается письмо Осиновского правлению и совету Клиники ТУ.

В ходе создания больничной сети Осиновский, будучи министром, просил договориться с вышеназванными общими больницами и их владельцами по части специализации врачебной помощи, которую и после передачи большинства акций клинике ТУ продолжат оказывать в Валга и Пыльва.

В договоре с акционерами больницы Пыльва, который заключили в декабре 2017 года, говорилось в числе прочего о том, что больница будет оказывать акушерскую помощь по меньшей мере до 2019 года.