Эффективные советы для облегчения генеральной весенней уборки дома

По словам архитектора внутреннего пространства девелоперской компании Bonava Греэте Лаане, генеральная уборка дома - это не обязательно многодневные усилия всей семьи с помощью миллиона разных чистящих средств, щеток и тряпок. Для весенней уборки достаточно выбрать красивый солнечный день, включить приятную музыку и прочитать собранные Bonava советы по уборке, которые при помощи сподручных и простых средств помогут придать жилью свежий вид.

Шкафы

Генеральная уборка не имеет смысла, если вы руками и ногами держитесь за старые вещи. Загляните в платяной шкаф - если старая пара джинсов за последний год не вылезала из шкафа, то пора найти любимым брюкам нового хозяина. Это также касается кухонных принадлежностей - тарелки с отбитым краем, сломавшиеся лопатки для сковороды, стаканы с трещиной. Раз они уже давно пылятся в шкафу, значит - не нужны.

В ходе генеральной уборки помойте все шкафы и ящики изнутри и снаружи. Предотвратить скопление пыли на одежде и на шкафах поможет уборка смоченной в кондиционере для белья тряпкой. Сохранить в платяном шкафу свежий запах можно, положив в углы шкафа кусочки мыла.

Окна

Очистить прилипшую на окна зимнюю грязь можно, протерев их смоченной в уксусе тряпкой или губкой, а затем помыв их чистой водой и высушив круговыми движениями мягкой бумагой. Уксус - это натуральное средство, которое зачастую растворяет грязь на окнах эффективнее, чем какой-нибудь химикат.

Для мытья окон выбирайте облачный день, чтобы стекло на солнце не высыхало слишком быстро и не появлялись разводы, но в то же время, чтобы не остались незамеченными ни одна царапина или кусочек грязи.

Стены и потолок

Даже если стены и потолок не кажутся грязными, на них за долгую зиму скопилось достаточно пыли. Лучший способ очистить стены и потолок - это обернуть швабру слегка влажной тряпкой. Тряпку нужно обязательно часто споласкивать и двигаться по поверхностям сверху вниз, чтобы пыль не оседала на уже очищенной поверхности.

Мебель

На твердой мебели пыль скапливается довольно быстро, но против этого есть волшебное оружие: кондиционер для белья. Возьмите мягкую бумагу или ткань, смочите ее слегка кондиционером для белья, протрите мебель и наслаждайтесь домом без пыли. Для придания свежего вида старой мебели можно вместо воска использовать также кокосовый жир, который следует наносить на мебель фланелевой или вельветовой тканью. Для удаления пыли с мягкой мебели накройте ее влажной простыней и слегка выбейте. В ходе весенней уборки следует обязательно освежить и кровать. Побороть пылевых клещей, неприятный запах и чрезмерную влагу поможет пищевая сода. Насыпьте ее при помощи сита на матрас, оставьте на несколько часов, а затем удалите пылесосом.

Ванная комната

Для удаления трудновыводимых пятен с раковины и ванны возьмите универсальное чистящее средство, но забудьте про жесткие губки, абразивные порошки и металлические мочалки, которые могут повредить поверхность сантехники.

Для очистки унитаза покройте внутреннюю поверхность уксусной кислотой, оставьте на ночь и потрите щеткой только на следующее утро.

Чтобы избавиться от пятен и плесени на занавеске для ванны, добавьте в стиральную машину не содержащий хлора отбеливатель и постирайте занавеску.

Кухня

Для мытья поверхностей кухонной мебели хорошо подходит лимонно-водный раствор, удаляющий также из помещения неприятные запахи. В ходе весенней уборки можно также сделать генеральную уборку в холодильнике. Чтобы избавиться от неприятного запаха, поместите в конце уборки на полку холодильника кружку со свежемолотым кофе.

Много беспокойства на кухне также доставляет фильтр вытяжки, на котором скапливается трудновыводимый кухонный жир. Чтобы от него быстро избавиться, налейте в раковину кипящую воду, добавьте в нее немного жидкости для мытья посуды и соды. В этом растворе фильтр легко очистится. Фильтр следует обязательно чистить чаще одного раза в год.

Растения

Помимо шкафов и стен в уходе также нуждаются пережившие темную зиму и отопительный сезон комнатные растения.