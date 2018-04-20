Путин вылетел из списка самых влиятельных людей мира

Предыдущие четыре года Путин входил в этот список в категории «лидеры», куда включают политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В нынешнем рейтинге главы государства нет ни в одной из традиционных категорий («кумиры», «артисты», «титаны», «новаторы»).