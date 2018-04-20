«Корнилий завещал не приносить венки на его похороны. Он просил пустить эти деньги на детский лагерь в Нина, куда Владыка любил ездить, отдыхать и общаться с детьми», - подчеркнул Мянник.

Он завещал заботиться о церкви и подрастающем поколении.

С митрополитом Корнилием, как с архиереем, Сергей Мянник работал с 1996 года, а знаком он с ним более полувека, с 1961 года.

«Мои родители и вернувшийся из ссылки отец Вячеслав (будущий Владыка Корнилий – прим.ред.) просто дружили, он знал меня ещё маленьким мальчиком. Когда он стал архиереем, я ему помогал в богослужениях. Между нами установился хороший контакт: он понимал, что мне можно доверять и на меня можно положиться», - рассказал Мянник.

Как давний соратник митрополита, он помогал ему в организации визитов в Эстонию патриарха Алексия II в 2003 году и патриарха Кирилла в 2013 году. Мянник сопровождал его во многих поездках: от Киева и Мордовии до Москвы и Санкт-Петербурга.

По оценке Мянника, роль митрополита в жизни православной общины Эстонии очень велика: «И даже не столько в налаживании отношений между Московским и Константинопольским патриархатами (тут мы до сих пор не достигли взаимопонимания, хотя попытки примирения были, но по разным причинам откладывались, поскольку имущественный вопрос, в который вмешиваются политики, - это очень сложный вопрос)».

«Особенно важна роль митрополита Корнилия как одного из лидеров русской общины в Эстонии и с точки зрения миротворчества, - продолжил Мянник. - Он всегда выступал за спокойное решение всех вопросов, практически никогда не повышал голос».

Он умел говорить спокойно о самых трудных и сложных вещах. Это был человек не из нашего века. Он из эпохи, отображенной на картине Павла Корина «Русь уходящая».

Подробности - в видео. Узнайте, кто из высоких церковных чинов приедет в Таллинн проститься с митрополитом Кириллом!