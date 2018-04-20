Картина дня: откровения российского шпиона, госпитализация главы МВД и приближающийся шторм

Глава МВД попал в больницу с воспалением легких

Неделю назад министр внутренних дел Андрес Анвельт попал в больницу с воспалением легких и высокой температурой. Сегодня министр сообщил, что выбрался из-под зоркого надзора медицинских работников и восстанавливается от болезни. Читать далее...

Гроб с телом митрополита Корнилия установлен в Соборе Александра Невского

В четверг, 19 апреля, на 94-м году жизни скончался митрополит Таллиннский и всея Эстонии Корнилий. Читать далее... Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной митрополита Корнилия. Читать далее...

На Эстонию надвигается первый весенний шторм

Энергичный циклон, который завтра образуется на юге Финляндии, станет причиной штормовой погоды на Балтике. Читать далее... Сильный ветер может вызвать сегодня и предстоящей ночью волны до трех метров на Балтийском море. Читать далее...

Фото: полиция разыскивает осужденных за наркопреступление

Полиция просит помощи в установлении местонахождения осужденных за наркопреступления Арсена и Екатерины. Читать далее...

Российский шпион Петров: в принципе, я – перебежчик

Осужденный недавно за шпионаж российский тренер по джиу-джитсу Михаил Петров говорит, что шпионил в Эстонии в пользу ФСБ с 2011-го по 2013 год. По его словам, в июне прошлого года, имея визу, он сбежал в Эстонию, чтобы избежать тюремного заключения в России. С собой у него были фотодоказатества шпионажа, которые он тут же передал КаПо. Читать далее...

В Таллинне на пешеходном переходе машина сбила двух детей

Сегодня днем в центре Таллинна на пешеходном переходе пожилая женщина на машине сбила двух школьниц, которых скорая помощь доставила в больницу, сообщает Postimees. Читать далее...

Яндекс.Такси намерен выйти на рынок Таллинна

Российская бюджетная компания, предоставляющая услуги такси по принципу Taxify и Uber, "Яндекс. Такси" выйдет на эстонский рынок в первых числах мая. Читать далее...

Галерея: в Таллинне началось строительство очередного небоскреба

Отметим сразу, что все фотографии в галерее носят иллюстративный характер. Дом только начал строиться, но фирма-девелопер уже начала предварительную продажу квартир. Читать далее...

За вырубку берез на собственном участке требуют четверть миллиона евро

Директор крупного местного сельскохозяйственного предприятия Кальмер Метсаору велел вспахать свою землю вместе с молоденькими березками, которые на ней росли. Теперь у него в суде требуют за самоуправство на его собственном участке космические 250 000 евро. Читать далее...

Суд значительно увеличил сумму, которую убийца 14-летней Дарьи должен выплатить ее матери

Тартуский окружной суд вчера изменил решение Вируского уездного суда в отношении компенсации, которую Тоомас Семыкин (20) должен выплатить матери убитой им 14-летней Дарьи. Окружной суд постановил, что Семыкин должен выплатить потерпевшей 20 000 евро в качестве компенсации нематериального ущерба, а в качестве компенсации материального – 4353,19 евро. Читать далее...

Власти Британии: в Солсбери остаются зараженные "Новичком" места

В британском городе Солсбери спустя шесть недель с момента отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии все еще могут оставаться места с высокой концентрацией нервно-паралитического вещества, использованного при покушении. Читать далее...

Авиасообщение между Россией и США под угрозой

Проблемы с выдачей американских виз могут привести к прекращению полетов "Аэрофлота" в Соединенные Штаты, предупредили в МИД РФ. В настоящее время только эта авиакомпания выполняет регулярные прямые рейсы из Москвы в США. Читать далее...

В мире появилась новая страна