Вне дома: где обедать, если вы оказались на юге Эстонии. Вино из лисичек в ресторане хутора Тоомемяэ

Главный дом хутора Тоомемяэ в деревне Сааболда выглядит современно. Никакой вывески, только вьется на ветру флаг Сетумаа - белый с крестом из розового национального орнамента. Внутри - небольшой обеденный зал и просторная застекленая веранда, где тоже накрыты столы. На прекрасно оборудованной кухне хозяйничает Cирье Круусамяэ с помощницами.

Ресторан по-сетуски называется Maagõkõnõ - "Маки". "Маков тут летом видимо-невидимо, к тому же у вас в Таллинне есть модный ресторан Moon, что тоже "мак", только по-эстонски. Так что это очень подходящее название для ресторана", - улыбается Сирье. И добавляет, что когда художница нарисовала маки на стене, она окончательно уверилась, что название - правильное.

Маки в ресторане "Маки". ФОТО: Вера Копти.

"Мы здесь готовим еду с чистым вкусом, которая была повседневной во времена наших бабушек, а сейчас считается едой для гурманов. Например, блюда из щуки. Все продукты местные, выращенные или пойманные здесь, в Сетумаа", - говорит хозяйка и шеф-повар "Маков".

Закуску для нашего обеда Сирье делала при нас и с нашим участием: национальный сетуский сыр - сыйр несложно приготовить и в домашних условиях, только продукты - творог, молоко, масло, яйца - должны быть очень свежими. Сыйр продается и в магазинах, но, поверьте, только что приготовленный, теплый, еще не спрессованный, он гораздо вкуснее. К теплому сыйру Сирье подала два вида варенья - яблочное с перцем чили пришлось особенно по вкусу.

Судак в кляре с белым соусом. ФОТО: Вера Копти.

Главным блюдом обеда стал жареный судак: для щуки не сезон. Судак, разумеется, был местный, сетуский. Свежая нежная рыба подавалась с картофельным пюре, маринованной тыквой, свежими огурцами и белым соусом. Домашняя классика!

В каждом уважающем себя ресторане есть своя винотека. Так и в "Маках". Только вина здесь особенные, своего производства. Есть яблочное вино, есть черносмородиновое, есть из аронии, но среди многообразия стоят особняком и поэтому вызывают неподдельный интерес вина, сделанные из совсем вроде бы не подходящих для виноделия продуктов.

Необычные вина с хутора Тоомемяэ. ФОТО: Вера Копти.

Мы обратили внимание на два сорта: из... лисичек и яблок и из еловых побегов и первоцвета. Вот их-то мы и продегустировали. Мнения оказались разными. Кто-то уловил в первом вине нежный грибной запах, кто-то его вовсе не почувствовал. Но вот хвойного запаха во втором вине не уловил никто из нас. Оно было легким и освежающим, и только. Но опыт однако полезный. Теперь я могу со знанием дела и не покривив душой сказать, что пила вино из лисичек.

Хозяйка хутора Сирье Круусамяэ рассказывает о своих винах. ФОТО: Вера Копти.

И, наконец, о десерте. Сладкий пирог из легкого, тающего во рту теста с соусом из свежей протертой клубникой был изящно подан на восхитительно красивой тарелке и в очередной раз подтвердил: "Маки" имеют полное право называться рестораном!

ФОТО: Вера Копти.

Поэтому искренне рекомендую. Сирье прекрасно говорит по-русски, очень гостеприимна, но заезжать к ней на обед или на ужин следует только по предварительной договоренности: найти координаты домашнего ресторана Maagõkõnõ легко в интернете.