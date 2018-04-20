Весенние каникулы: чем заняться школьникам в Таллинне

Так, 21 апреля в 12.00 в Кадриоргском музее можно будет ознакомиться с профессией капитана морского судна, причем с помощью картин самого прославленного художника-мариниста Ивана Айвазовского. Слушатели и зрители совершат путешествие через Балтику в Италию, на средиземноморское побережье, а потом через Босфор на родину художника - в крымский город Феодосию. В Этнографическом парке-музее пройдет 1 мая весенняя ярмарка. В Таллиннском зоопарке в воскресенье, 22 апреля, в 11.00 начнется День норки. Пройдут экскурсии по лаборатории защиты видов, где норки размножаются.