Весенние каникулы: чем заняться школьникам в Таллинне

В дни начинающихся завтра, 21 апреля, весенних каникул молодежь приглашается для участия в самых разнообразных мероприятиях в музеях, молодежных центрах, школах по интересам. Насыщенная программа рассчитана до последнего дня каникул - 1 мая.
Так, 21 апреля в 12.00 в Кадриоргском музее можно будет ознакомиться с профессией капитана морского судна, причем с помощью картин самого прославленного художника-мариниста Ивана Айвазовского. Слушатели и зрители совершат путешествие через Балтику в Италию, на средиземноморское побережье, а потом через Босфор на родину художника - в крымский город Феодосию. В Этнографическом парке-музее пройдет 1 мая весенняя ярмарка. В Таллиннском зоопарке в воскресенье, 22 апреля, в 11.00 начнется День норки. Пройдут экскурсии по лаборатории защиты видов, где норки размножаются.
Во время каникул будут работать тематические городские лагери, например лего и роботики, который называется «ОГОГО». Молодежные центры стартуют каникулярными мероприятиями в понедельник, 23 апреля. В Пяэскюласком, например, пройдет неделя культур под названием «Мультикульти». В Кристийнеском центре неделя пройдет под знаком спорта.
Полностью с программой, насчитывающей полторы сотни разных мероприятий, можно познакомиться здесь.