В Финляндии уничтожат 2000 свиней

Столкнувшаяся с эпидемией ферма ежегодно поставляет 60 тыс. поросят крупнейшему производителю мясных продуктов Atria, что составляет 7% всех 75 тыс. тонн свинины, продаваемой компании.

На санацию помещений обычно уходит несколько месяцев. Заражённых свиней отправляют в специальный центр переработки.

В этом году заболевание сальмонеллой в Финляндии зарегистрировано впервые, в 2017-м таких случаев было 10.