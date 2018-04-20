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В Финляндии уничтожат 2000 свиней

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Свиньи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

В одном из самых крупных фермерских хозяйств Финляндии зафиксирована вспышка сальмонеллёза. В борьбе с бактерией будет уничтожено 2000 свиней, сообщает fontanka.ru со ссылкой на Maaseudun Tulevaisuus.

Столкнувшаяся с эпидемией ферма ежегодно поставляет 60 тыс. поросят крупнейшему производителю мясных продуктов Atria, что составляет 7% всех 75 тыс. тонн свинины, продаваемой компании.

На санацию помещений обычно уходит несколько месяцев. Заражённых свиней отправляют в специальный центр переработки.

В этом году заболевание сальмонеллой в Финляндии зарегистрировано впервые, в 2017-м таких случаев было 10.

Отметим, что в Россию ввоз свинины из ЕС запрещён в рамках действующего продуктового эмбарго.

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