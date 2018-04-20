В Финляндии уничтожат 2000 свиней
20 апреля 2018 г., 15:46
В одном из самых крупных фермерских хозяйств Финляндии зафиксирована вспышка сальмонеллёза. В борьбе с бактерией будет уничтожено 2000 свиней, сообщает fontanka.ru со ссылкой на Maaseudun Tulevaisuus.
Столкнувшаяся с эпидемией ферма ежегодно поставляет 60 тыс. поросят крупнейшему производителю мясных продуктов Atria, что составляет 7% всех 75 тыс. тонн свинины, продаваемой компании.
На санацию помещений обычно уходит несколько месяцев. Заражённых свиней отправляют в специальный центр переработки.
В этом году заболевание сальмонеллой в Финляндии зарегистрировано впервые, в 2017-м таких случаев было 10.
Отметим, что в Россию ввоз свинины из ЕС запрещён в рамках действующего продуктового эмбарго.