Присоединившихся к III пенсионной ступени становится все меньше

По состоянию на конец прошлого года к III добровольной ступени пенсионного страхования решили присоединиться более 45 000 человек и через договор о пенсионном страховании там копят деньги приблизительно 58 000 человек. Тем не менее, статистика Министерства финансов также называет и число людей, чьи счета обнулились, передает Rus.ERR.

До 2008 года число присоединившихся к третьей ступени постоянно росло и в общей сложности составило 135 000 человек, но в дальнейшем число новых присоединившихся постепенно уменьшалось, и возникла новая тенденция – стало расти число клиентов, забирающих свои деньги: в прошлом году таких было 12 500 человек.

По данным Пенсионного центра, объем фондов III ступени вырос в прошлом году на 9,7 процента до 155,5 млн евро, объем резервов по договорам страхования составил около 239 миллионов евро.