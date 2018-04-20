ЧП в аэропорту: самолет съехал со взлетной полосы

Вчера вечером в аэропорту имени Трибхувана в Непале пассажирский самолет съехал со взлетной полосы, передает Postimees со ссылкой на аirlive.net.
Направлявшийся из столицы Непала в Куала-Лумпуру самолет Malindo Air не смог вовремя подняться в воздух и съехал со взлетной полосы.
Неудавшаяся попытка подняться в воздух произошла вчера вечером в 22.00. Пассажиры были эвакуированы из самолета, никто не пострадал.
На борту находились 139 пассажиров и четверо членов экипажа. Получив разрешение на взлет, лайнер начал разгоняться, но в последний момент командир экипажа обнаружил ошибку на приборной доске и прервал рейс, передает mignews.com.
Самолет набрал скорость, но не смог остановиться и съехал со взлетной полосы на 50 метров. Какую ошибку заметил пилот — не уточняется. Причины инцидента расследуются.