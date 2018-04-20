Директор элитной таллиннской школы запретил продажу булочек в школьном буфете

"Мы прекращаем продажу изделий с высоким содержанием сахара, гидрированным растительным жиром и консервантами", - передает ERR.ee содержание письма директора Хендрика Агури родителям.

Сомнительные изделия заменят орехи, изюм и клубника. В продаже также останутся разные фрукты, морковь, бутерброды, салаты и вода.

"Отмечу, что цены в буфете повысятся, поскольку более полезное питание является и более дорогостоящим", - добавил директор. Он объяснил изменения тем, что одной из ценностей Гимназии Густава Адольфа является здоровый образ жизни, который включает в себя и правильное питание.

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Изначально Министерство социальных дел планировало запретить продажу сомнительных продуктов в школах и детских садах, но позже изменило свое мнение на этот счет. Теперь решение по этому вопросу принимают директора школ.