Директор элитной таллиннской школы запретил продажу булочек в школьном буфете

С начала мая из меню буфета таллиннской Гимназии Густава Адольфа пропадут не слишком полезные продукты, которые заменят полезными.
"Мы прекращаем продажу изделий с высоким содержанием сахара, гидрированным растительным жиром и консервантами", - передает ERR.ee содержание письма директора Хендрика Агури родителям.
Сомнительные изделия заменят орехи, изюм и клубника. В продаже также останутся разные фрукты, морковь, бутерброды, салаты и вода.
"Отмечу, что цены в буфете повысятся, поскольку более полезное питание является и более дорогостоящим", - добавил директор. Он объяснил изменения тем, что одной из ценностей Гимназии Густава Адольфа является здоровый образ жизни, который включает в себя и правильное питание.
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Изначально Министерство социальных дел планировало запретить продажу сомнительных продуктов в школах и детских садах, но позже изменило свое мнение на этот счет. Теперь решение по этому вопросу принимают директора школ.
Правила школы должны быть установлены в соответствии с государственными требованиями. Более того, они должны быть согласованы с попечительским советом, в который входят представители как учеников, так и родителей.