В Пярну арестовали троих подозреваемых в масштабной незаконной ловле рыбы

В ноябре прошлого года Инспекция по охране окружающей среды задержала двух мужчин во время незаконной рыбной ловли в Пярнуском заливе, и по найденному улову оценила ущерб окружающей среде почти в 50 тысяч евро. Кроме рыбаков была задержана и связанная с организацией незаконной ловли женщина.

«У прокуратуры есть основание подозревать, что и после задержания и объявления подозреваемыми в ноябре прошлого года, эта троица продолжила свою незаконную деятельность, организовывая вместе и по отдельности также и продажу-покупку пойманной рыбы»,- объяснила Мерри Тийтус.

На этой неделе Инспекция по охране окружающей среды и полиция поймали тех же людей на рыбалке с незаконными средствами для ловли.

«Основанием для ходатайства об аресте названо подозрение, что на свободе они продолжат совершать преступления»,- объяснила прокурор. Суд удовлетворил ходатайство и взял троих подозреваемых под стражу на два месяца.