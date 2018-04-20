В Пярну арестовали троих подозреваемых в масштабной незаконной ловле рыбы

Вчера, 19 апреля, по ходатайству Ляэнеской окружной прокуратуры, суд арестовал двух мужчин и женщину, которых подозревают в незаконной ловле рыбы в течение продолжительного времени. Масштаб ущерба окружающей среде дал основанияе для расследования деятельности рыбаков в рамках уголовного дела, пишет Postimees.
В ноябре прошлого года Инспекция по охране окружающей среды задержала двух мужчин во время незаконной рыбной ловли в Пярнуском заливе, и по найденному улову оценила ущерб окружающей среде почти в 50 тысяч евро. Кроме рыбаков была задержана и связанная с организацией незаконной ловли женщина.
«У прокуратуры есть основание подозревать, что и после задержания и объявления подозреваемыми в ноябре прошлого года, эта троица продолжила свою незаконную деятельность, организовывая вместе и по отдельности также и продажу-покупку пойманной рыбы»,- объяснила Мерри Тийтус.
На этой неделе Инспекция по охране окружающей среды и полиция поймали тех же людей на рыбалке с незаконными средствами для ловли.
«Основанием для ходатайства об аресте названо подозрение, что на свободе они продолжат совершать преступления»,- объяснила прокурор. Суд удовлетворил ходатайство и взял троих подозреваемых под стражу на два месяца.
«Подозрения в масштабной незаконной деятельности по отношению к арестованным у нас было уже давно, но теперь в сотрудничестве с полицией и прокуратурой и благодаря оперативным действиям в рамках уголовного производства нам удалось выйти на их след», - отметил руководитель следственного отдела Инспекции охраны окружающей среды Рокко Отс.