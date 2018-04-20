Rus.Postimees.ee112В Йыхви человек выпал из окна и погибВ Йыхви человек выпал из окна и погиб Дополнено в 17:03!Rus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать20 апреля 2018 г., 16:24ФОТО: Eero VabamägiСегодня днем в Йыхви из окна многоквартирного дома выпал пожилой мужчина и погиб.Пресс-секретарь Идаской префектуры сказал Postimees, что о случившемся сообщили около 15.20. На данный момент известно, что 80-летний мужчина упал с четвертого этажа.В данный момент полиция работает на месте происшествия возле дома на Нарвском шоссе, 29.йыхвиокносмерть