пятница, 20 апреля 2018 г.
“Еда в Рийгикогу на грани провала первокурсника кулинарного училища” Кармо Тюйр
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В Йыхви человек выпал из окна и погиб Дополнено в 17:03!

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ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня днем в Йыхви из окна многоквартирного дома выпал пожилой мужчина и погиб.

Пресс-секретарь Идаской префектуры сказал Postimees, что о случившемся сообщили около 15.20. На данный момент известно, что 80-летний мужчина упал с четвертого этажа.

В данный момент полиция работает на месте происшествия возле дома на Нарвском шоссе, 29.

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