В Балтийском море обнаружена новая угроза

По словам научного директора Эстонского морского института Тартуского университета Йонне Котта, голландские крабы представляют серьезную опасность для Балтийского моря, особенно для Пярнуского залива. «Многие проблемы, которые рыбаки приписывают углублению навигационных путей в порту и сливанию отходов, во многом вызваны именно этим крабом, - сказал Котта. - Крабы съели большую часть живущих в придонных отложениях мидий, которые раньше позволяли воде Пярнуского залива оставаться сравнительно чистой».

Мидии питаются продуктами растительного и животного происхождения и тем самым очищают воду, но появившиеся в заливе крабы едят мидий. Котта предупреждает, что для того, чтобы вернуть воду в заливе в ее прежнее состояние, нужно существенно сократить количество питательных веществ, которые реки приносят в море, или приступить к разведению мидий, которое позволит удалить лишние питательные вещества из воды Пярнуского залива.

По мнению Котта, неожиданным помощником по очищению воды в заливе может стать другой инвазивный вид: североамериканский двустворчатый моллюск Rangia cuneata, обладающий такой твердой раковиной, что его не под силу съесть даже большинству рыб, не говоря уже о голландском крабе, достигающем размера спичечного коробка. Как и все моллюски, он также очищает воду.

«К сожалению, этих моллюсков в Пярнуском заливе немного, поскольку их адаптации препятствуют наши суровые зимы, - отметил Котта. - Будущее покажет, сможет ли этот вид прижиться у нас».