В апреле цена на нефть может подскочить до $80 за баррель

Текущая цена на нефть не является фундаментальной, заявил журналистам министр. Он подчеркнул, что на рынок влияет слишком много факторов, в том числе геополитических. В то же время Новак не стал озвучивать фундаментальную, на его взгляд, цену.

Ранее Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих призвали пока воздержаться от обсуждения вопроса об изменении квот до разработки разных вариантов оценки эффективности сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК.

"Сегодня мы не можем сказать, будет ли приниматься решение в июне об изменении квот. Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке", - сказал Новак журналистам.

Между тем президент США Дональд Трамп отреагировал на завершение заседания мониторингового комитета ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК по сокращению нефтедобычи, написав в твиттере, что не намерен мириться с "искусственным завышением цен" на нефть.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов Нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!" - считает Трамп.

Это заявление президента было сделано на фоне встречи министров стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующих в сделке по ограничению добычи нефти, на которой рассматривались вопросы текущего состояния рынка нефти и планы по ее дальнейшей реализации. Весь апрель цены на нефть мчались вверх, и в итоге на этой они обновили максимальные отметки с конца 2014 года, достигнув уровня в $74 за баррель Brent.

Министры стран ОПЕК солидарно выразили свое несогласие с заявлением Трампа.