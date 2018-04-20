пятница, 20 апреля 2018 г.
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В апреле цена на нефть может подскочить до $80 за баррель

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Нефть. Иллюстративное фото.

ФОТО: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Глава Минэнерго РФ Александр Новак допускает возможность роста цены на нефть в апреле до $80 за баррель, сообщает "Интерфакс".

Текущая цена на нефть не является фундаментальной, заявил журналистам министр. Он подчеркнул, что на рынок влияет слишком много факторов, в том числе геополитических. В то же время Новак не стал озвучивать фундаментальную, на его взгляд, цену.

Ранее Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих призвали пока воздержаться от обсуждения вопроса об изменении квот до разработки разных вариантов оценки эффективности сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК.

"Сегодня мы не можем сказать, будет ли приниматься решение в июне об изменении квот. Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке", - сказал Новак журналистам.

Между тем президент США Дональд Трамп отреагировал на завершение заседания мониторингового комитета ОПЕК и ряда стран не-ОПЕК по сокращению нефтедобычи, написав в твиттере, что не намерен мириться с "искусственным завышением цен" на нефть.

"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов Нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!" - считает Трамп.

Это заявление президента было сделано на фоне встречи министров стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующих в сделке по ограничению добычи нефти, на которой рассматривались вопросы текущего состояния рынка нефти и планы по ее дальнейшей реализации. Весь апрель цены на нефть мчались вверх, и в итоге на этой они обновили максимальные отметки с конца 2014 года, достигнув уровня в $74 за баррель Brent.

Министры стран ОПЕК солидарно выразили свое несогласие с заявлением Трампа.

"Нет такой вещи, как искусственные цены на нефть. Цены определяет рынок", - поправил американского лидера Халид Аль Фалих.

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