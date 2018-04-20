пятница, 20 апреля 2018 г.
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  • Благодарная мать ищет героя: школьник спас жизнь трехлетнему ребенку

Благодарная мать ищет героя: школьник спас жизнь трехлетнему ребенку

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ФОТО: Pixabay

«Школьник, который сегодня очевидно спас жизнь моей дочери, спасибо тебе!» Такое сообщение написала благодарная жительница Кейла в группе Facebook «Märgatud Keilas», передает портал Sõbraanna.

«Была с двумя детьми на игровой площадке на улице Парги и собрались идти домой. Трехлетка ехала на велосипеде, а я с младшим ребенком и собакой шла следом. Трехлетка разогналась на велосипеде и поскольку у нее сейчас фаза «я сама», не услышала или не послушалась моего приказала остановиться и направлялась к переходу. Поскольку движение было достаточно оживленное, я начала серьезно волноваться и кричать ребенку, но моя маленькая лихачка не обращала внимания», - рассказывает жительница Кейла.

По ее словам, к счастью, опасную ситацию заметил один школьник, который остановил велосипед и держал ребенка, пока мать не дошла до них.

«Обняла и поблагодарила мальчика, но поскольку растерялась и была в слезах, не запомнила его лица, - продолжает свой рассказ она. – Родители, если вы услышите, что ваш ребенок рассказывает об этой ситуации, прошу, дайте знать! Хочу поблагодарить вас и вашего ребенка, еще раз лично поблагодарить!»

Найти контакты благодарной матери можно здесь.

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