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Ратас едет в женский монастырь

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Юри Ратас с супругой в Нарвском Воскресенском соборе год назад на венчании Мартина Репинского и Сирет Котка-Репински.

ФОТО: Илья Смирнов

Визит в Пюхтицкий Успенский женский монастырь премьер-министра Юри Ратаса пройдет сегодня вечером в полусекретной обстановке - без прессы и телекамер.

В православный монастырь Московского подчинения Ратас прибудет 20 апреля, как указано в графике, в 19.20, и пробудет там больше часа. Цель этого визита в госканцелярии прямо не называют. Но там напомнили о том, что государство сделало для монах и монахинь Эстонии: 1 января вступила в силу поправка к Закону о медицинском страховании, освободившая их от обязанности платить социальный налог, обеспечившая лучшую доступность услуг здравоохранения. "Таким образом, была решена проблема, давно беспокоившая в том числе и Пюхтицкий монастырь", - сообщили в госканцелярии.

Вероятно, монашки хотят отблагодарить главу правительства за улучшение своего положения.

В канцелярии Пюхтицкого Успенского женского монастыря порталу Rus.Postimees.ee так сказали о предстоящей встрече Ратаса и настоятельницы - игумении Филареты: "Это личная неофициальная встреча, никаких корреспондентов, никакого телевидения".

Премьер-министр Юри Ратас сегодня весь день провел в Нарве, где посетил самые разнообразные объекты. Перед отправлением в Пюхтицкий монастырь он встречается с горожанами в Нарвском колледже Тартуского университета.

 

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