Ратас едет в женский монастырь
20 апреля 2018 г., 17:08
Визит в Пюхтицкий Успенский женский монастырь премьер-министра Юри Ратаса пройдет сегодня вечером в полусекретной обстановке - без прессы и телекамер.
Вероятно, монашки хотят отблагодарить главу правительства за улучшение своего положения.
В канцелярии Пюхтицкого Успенского женского монастыря порталу Rus.Postimees.ee так сказали о предстоящей встрече Ратаса и настоятельницы - игумении Филареты: "Это личная неофициальная встреча, никаких корреспондентов, никакого телевидения".
Премьер-министр Юри Ратас сегодня весь день провел в Нарве, где посетил самые разнообразные объекты. Перед отправлением в Пюхтицкий монастырь он встречается с горожанами в Нарвском колледже Тартуского университета.