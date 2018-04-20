Ратас едет в женский монастырь

В православный монастырь Московского подчинения Ратас прибудет 20 апреля, как указано в графике, в 19.20, и пробудет там больше часа. Цель этого визита в госканцелярии прямо не называют. Но там напомнили о том, что государство сделало для монах и монахинь Эстонии: 1 января вступила в силу поправка к Закону о медицинском страховании, освободившая их от обязанности платить социальный налог, обеспечившая лучшую доступность услуг здравоохранения. "Таким образом, была решена проблема, давно беспокоившая в том числе и Пюхтицкий монастырь", - сообщили в госканцелярии.

Вероятно, монашки хотят отблагодарить главу правительства за улучшение своего положения.

В канцелярии Пюхтицкого Успенского женского монастыря порталу Rus.Postimees.ee так сказали о предстоящей встрече Ратаса и настоятельницы - игумении Филареты: "Это личная неофициальная встреча, никаких корреспондентов, никакого телевидения".

Премьер-министр Юри Ратас сегодня весь день провел в Нарве, где посетил самые разнообразные объекты. Перед отправлением в Пюхтицкий монастырь он встречается с горожанами в Нарвском колледже Тартуского университета.