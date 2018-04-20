Эксперты бундестага сочли удар по Сирии нарушением международного права

Ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии 14 апреля 2017 года противоречит международному праву, считает научная служба бундестага ФРГ. Это следует из ее ответа парламентской фракции Левой партии, сообщает в пятницу, 20 апреля, dpa.

"Применение военной силы против государства с тем, чтобы наказать его за нарушение международной конвенции, представляет собой нарушение международно-правового запрета на насилие", - пишет научная служба.

"Оснований для военного удара не было"

Правовое обоснование, которое дала Великобритания, служба называет "неубедительным". Ранее Лондон заявлял, что международное право в виде исключения допускает применение мер с тем, чтобы избежать невероятных страданий людей.

По мнению экспертов бундестага, оснований для этого не было. Кроме того, сомнительно, что "военные удары подходят для того, чтобы избежать дальнейших страданий, особенно учитывая вероятное число будущих жертв сирийского конфликта", указывают в научной службе.

Меркель одобрила ракетный удар по Сирии

США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии 14 апреля. Так они отреагировали на сообщения о многочисленных жертвах и пострадавших в результате предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Запад возлагает ответственность за эту атаку на Сирию. Дамаск отвергает любые обвинения в свой адрес, его позицию поддерживает Москва.

Британский премьер Тереза Мэйв оправдание военной акции заявила, что ракетная атака стала "ограниченной, целенаправленной и эффективной" мерой и что удары "значительно снизили" возможность сирийского режима применять химоружие в будущем.