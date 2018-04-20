Трамп пообещал сбить цены на нефть

"Похоже, ОПЕК снова за свое. С рекордными объемами нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море. Цены на нефть искусственно завышены! Никуда не годится и не будет принято!" - написал Трамп в Twitter.

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

Представители ОПЕК с американским лидером не согласились, заявив в ответ, что ничего искусственно не завышали. Между тем в июне группа стран-экспортеров снова планирует встретиться, чтобы обсудить следующие шаги, направленные на поддержку резко упавших цен, пишет Reuters.

Трамп не уточнил, какие ответные меры может принять его администрация, а представители Белого дома отказались прокомментировать заявление своего шефа.

Нефть на заявление Трампа отреагировала быстро - цены на нее в пятницу немного упали: цены на фьючерсные контракты марки Brent снизились на 53 цента, до 73,25 доллара за баррель; фьючерсы на WTI подешевели на 45 центов, до 67,84 доллара за баррель.

Для США единственный прямой способ повлиять на нефтяные цены - пустить в продажу запасы из стратегических резервов. Американское правительство прибегает к этому способу нечасто - например, последний раз так делалось в августе прошлого года после тропического шторма "Харви", когда из-за наводнений закрылись несколько НПЗ. Косвенно цены может также подталкивать вверх обещание Трампа повторно ввести санкции против Ирана - члена ОПЕК.

Тем временем крупнейший экспортер нефти - Саудовская Аравия хотела бы, чтобы она снова подорожала до 80 или даже до 100 долларов за баррель, рассказали Reuters три отраслевых источника.