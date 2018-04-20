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В Москве появится свой «Эрмитаж»

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Москва. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Новый московский филиал музея «Эрмитаж» построят на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте, передает Lenta.ru.

«Теперь мы точно знаем, где будет московский "Эрмитаж". Филиал музея займет участок 0,64 гектара на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Здание выполнят из стекла и пропускающего свет камня, чтобы сделать ночную подсветку», — написал он.

Архитектура здания будет в духе конструктивизма с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте помещениями и двойным остеклением, не пропускающим вредный для предметов искусства ультрафиолет.

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