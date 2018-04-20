В Москве появится свой «Эрмитаж»
20 апреля 2018 г., 19:40
«Теперь мы точно знаем, где будет московский "Эрмитаж". Филиал музея займет участок 0,64 гектара на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко, на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Здание выполнят из стекла и пропускающего свет камня, чтобы сделать ночную подсветку», — написал он.
Архитектура здания будет в духе конструктивизма с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте помещениями и двойным остеклением, не пропускающим вредный для предметов искусства ультрафиолет.