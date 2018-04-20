Кальюлайд познакомила президента МВФ с успехами Эстонии в цифровой сфере

На встрече президент подчеркнула, что люди — самый лучший двигатель цифрового государства, а государство со своей стороны должно только оказывать поддержку, сообщила пресс-служба президента.

Кальюлайд пояснила, что в Эстонии люди всегда сами направляли развитие электронного управления и цифрового общества, а государству остается только гарантировать их безопасность. «А начав однажды, обратного пути из цифровой сферы нет», - сказала президент.

На встрече также обсуждалась тема гендерного разрыва зарплат. Кальюлайд и Лагард согласились в том, что это сфера, где следует повышать информированность людей.

Также на встрече говорилось о том, что в глобализирующемся мире уже сейчас нужно думать о том, как будущая работа повлияет на общества.