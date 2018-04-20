суббота, 21 апреля 2018 г.
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  • Фото: пьяные подростки избили мужчину в Ыйсмяэ

Фото: пьяные подростки избили мужчину в Ыйсмяэ

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Сегодня вечером полиция получила вызов на Ыйсмяэ-теэ, где пьяные несовершеннолетние избивали мужчину, передает Postimees.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что трое пьяных несовершеннолетних избили мужчину.

Полиция задержала злоумышленников, у одного из них был обнаружен кастет. Речь идет об уже известных полиции проблемных молодых людях.

Скорая оказала пострадавшему на месте происшествия первую помощь. По словам пресс-секретаря, мужчина получил легкие травмы.

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