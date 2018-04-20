Фото: пьяные подростки избили мужчину в Ыйсмяэ
20 апреля 2018 г., 23:56
Сегодня вечером полиция получила вызов на Ыйсмяэ-теэ, где пьяные несовершеннолетние избивали мужчину, передает Postimees.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры сказал Postimees, что трое пьяных несовершеннолетних избили мужчину.
Полиция задержала злоумышленников, у одного из них был обнаружен кастет. Речь идет об уже известных полиции проблемных молодых людях.
Скорая оказала пострадавшему на месте происшествия первую помощь. По словам пресс-секретаря, мужчина получил легкие травмы.