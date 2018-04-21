Посольство РФ в Британии заподозрило Лондон в передаче данных об отравлении Скрипалей ученому Углеву

В интервью ВВС Углев ранее выразил уверенность, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили именно "Новичком", который он создал. Он говорит, что сделал такой вывод "на основании направленных ему недавно спектральных данных" и молекулярного веса отравляющего вещества, пишет Newsru.com.

Посольство это возмутило: "Это весьма необычное заявление. Фактически оно означает, что частному лицу был предоставлен доступ к информации, получения которой российская сторона не может добиться от британцев уже несколько недель".

В пресс-службе указывают, что упомянутые высказывания невозможно проверить. "В то же время выглядит это так, как будто британская сторона делится весьма конфиденциальной информацией с частными лицами. Это является очередным нарушением правил ОЗХО", - подчеркивают российские дипломаты.

Они требуют от МИДа Британии "нотой подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании дела Скрипалей, а также предоставить России доступ к документам.

За день до этого посольство РФ в Лондоне распространило заявление, в котором говорится о том, что Великобритания, уничтожая важные улики по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, заметает "следы постановочной провокации в отношении России".

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон обвинил в инциденте Россию. Москва категорически отвергла все обвинения. Организация по запрещению химического оружия в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.