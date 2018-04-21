Галерея: вертолет Олега Гросса произвел впечатление на жителей Отепя

После встречи с волостными властями в здании ратуши Гросс вместе с чиновниками направился к станции скорой помощи, на крыше которой находился его вертолет. Представители волостной управы вместе с бизнесменом совершили непродолжительный полет.

«Мы осматривали места, где в будущем мог бы появиться магазин», - сообщил Олег Гросс, а также добавил, что до посещения Отепя он также побывал в Выру и Валга.

Собственник предприятия OG Elektra Олег Гросс купил вертолет в 2016 году. Семиместный Eurocopter EC 130 обошелся ему почти в три миллиона евро.