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  • Галерея: вертолет Олега Гросса произвел впечатление на жителей Отепя

Галерея: вертолет Олега Гросса произвел впечатление на жителей Отепя

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В пятницу, 20 апреля, вертолет Олега Гросса приземлился на крышу станции скорой помощи. Бизнесмен посетил южный регион Эстонии, чтобы найти место для открытия нового магазина, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

После встречи с волостными властями в здании ратуши Гросс вместе с чиновниками направился к станции скорой помощи, на крыше которой находился его вертолет. Представители волостной управы вместе с бизнесменом совершили непродолжительный полет.

«Мы осматривали места, где в будущем мог бы появиться магазин», - сообщил Олег Гросс, а также добавил, что до посещения Отепя он также побывал в Выру и Валга.

Собственник предприятия OG Elektra Олег Гросс купил вертолет в 2016 году. Семиместный Eurocopter EC 130 обошелся ему почти в три миллиона евро.

В концерне OG Elektra, который начал свою деятельность в 1991 году, работает более 1600 человек.

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