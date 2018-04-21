В Харьюмаа построили уникальный многоквартирный дом

В красивейшем месте, где расположены поселения Колга и Нылваку, построен дом, который в контексте эстонской архитектуры,безусловно, можно считать уникальным: он построен практически целиком из природных материалов.

ФОТО: KV.EE

Дом состоит из деревянного каркаса, а в качестве утеплителя использованы материалы, тысячелетиями использовавшиеся для этих целей и являющиеся отличными природными утеплителями. Это солома и тростник.

Две квартиры из восьмиквартирного дома продаются в состоянии коробки. Это означает, что будущему собственнику предстоит самому заняться отделочными работами. Девелопер советует использовать для отделки также экологическ чистые материалы, благо, что сейчас в них нет недостатка.

ФОТО: KV.EE

Отличным бонусом для покупки является расположение дома: близость к морю и лесу в наше время стрессов неоценимы.