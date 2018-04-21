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В субботу в Центре русской культуры проходит День открытых дверей

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ЦРК в Таллинне.

ФОТО: Peeter Langovits

В рамках городского фестиваля русской культуры 100Ѣ FEST и Дней русского просвещения в субботу в Центре русской культуры проходит День открытых дверей, сообщила пресс-служба мэрии Раэпресс.

Гостям представится возможность посетить бесплатные лекции, мастер-классы и другие мероприятия. В 10 часов в Малом зале состоится лекция «Cанкт-Петербург – воплощенная мечта Петра Великого», ее прочтет профессор исторического института Российской Академии наук Евгений Анисимов (Санкт-Петербург).

В 13 часов начнется экскурсия по зданию ЦРК – «Наш дом открыт для всех» на русском языке, а в 14 часов она пройдет на эстонском.

Посетители ЦРК смогут поучаствовать в уникальной интерактивной репетиции хоровой студии «Аллегро» Светланы Заугаровой – «Народная песня доступна всем», она начнется в Большом зале в 13:00. В это же время в Малом зале пройдет лекция-концерт «Эстонские композиторы и ленинградская консерватория», ее проведет Владимир Игнатов.

В 15 часов в Малый зал приглашаются любители литературы – Елена Скульская и её Поэтическое объединение проведут мастер-класс «Если ты чувствуешь, что ты не такой как все — тебе к нам» при участии актрисы Марии Шорстовой (Москва).

В завершение вечера, в 18:00, в Малом зале откроется музыкальный салон «Очарованье русского романса»: любимые русские романсы зрители смогут спеть вместе с Эдуардом Томаном и солисткой «Трио Романс» Галиной Тимониной.

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

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