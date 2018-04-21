После трудного дня в Нарве Юри Ратас отдохнул в Пюхтицком женском монастыре

После целого дня в Нарве 20 апреля последовавший вечер Юри Ратас провел в деревне Куремяэ Алутагузеской волости - в Пюхтицком Успенском женском монастыре. Там он первым делом возложил цветы на могилу предыдущей настоятельницы - Игумении Варвары, скончавшейся в 2011 году.

В отличие от всевозможных нарвских визитов, монастырский организовали, исключив какое-либо присутствие прессы. В госканцелярии сообщили, что формальным поводом заехать туда стало новое положение закона, касающееся монахов и монахинь.

Советница Юри Ратаса Наталья Маллеус напомнила порталу Rus.Postimees.ee, что настоятельница Пюхтицкого монастыря в прошлом году обратилась к правительству и премьер-министру с просьбой решить проблему медицинского страхования для сестер. Этот вопрос был решен: с 2018 года соцстраховку платит государство. Теперь Ратас заехал в монастырь, по словам Маллеус, чтобы узнать, как обстоят дела и как активно сестры пользуются медицинской помощью.

Заодно, пользуясь возможностью, Ратас поздравил матушку Филарету с недавним пятидесятилетием - вручил ей букет роз.

Главу правительства Игумения Филарета встретила, разумеется, словами благодарности за решение проблемы, так как социальное страхование было для монастыря ощутимой финансовой нагрузкой. Хотя, как было сказано, монастырские люди стараются обращаться к врачам лишь в крайних случаях.

По рассказу Маллеус, примерно двухчасовой разговор шел о жизни в монастыре, о жизни в миру, а также о том, как жизнь мирская видится из монастырского уединения.

Скорбная новость о кончине эстонского митрополита Корнилия не затрагивалась при встрече Ратаса с настоятельницей. Вероятно потому, что Пюхтицкий Успенский женский монастырь имеет прямое подчинение Московскому Патриарху.

Как отметила Маллеус, визит в монастырь стал последним пунктом повестки очень насыщенного дня поездки премьера в Нарву, и обстановка в Пюхтицах, а также с любовью приготовленный там ужин, способствовала отдыху. "Очень чувствуется намоленность в куремяэском монастыре, и в нашей суете это некий островок спокойствия, позволивший завершить этот день на очень хорошей, позитивной ноте. Тем более понимая, что было сделано большое, значимое для монастыря дело", - сказала советница Ратаса.