Фото, видео: непригодный для жизни дом продан больше чем за миллион

Невиданное счастье привалило собственнику дома в городе Фремонт в Калифорнии. Он продавал дом, находившийся в очень плохом состоянии. Проще было сломать старый и построить на этом месте новый. И вдруг нашелся покупатель именно с такими намерениями и предложил владельцу 1 230 000 долларов, передает Fox News.

Еще более удивительно, что конечная цена стала не меньше, а больше, чем хотел получить владелец, выставивший дом на продажу за один миллион долларов.

Покупатель не собирался ремонтировать дом с тремя спальнями и двумя ванными. «Покупатели даже не заходили внутрь дома. Они посмотрели на учаток и тут же сказали: нам это подходит», - рассказал занимавшийся продажей дома маклер Ларри Галлегос. Сделка состоялась.