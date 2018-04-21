Сегодня в Рийгикогу пройдет День открытых дверей

О своей работе расскажет Центр консервации и оцифровки «Kanut». Морской музей Эстонии предложит семинары и представит выставку Летной гавани «Сто лет под килем. История Эстонии в судах 1918–2018 гг.». В «Детской республике» Эстонского исторического музея вместе с друзьями можно будет создать государство своей мечты и ознакомиться с классикой эстонской мультипликации. Посетить можно и кукольный музей «NUKU» и его семинар «Игры NUKU».

В кабинетах фракций можно будет встретиться с депутатами, а во время инфочаса – задать вопросы членам правительства. В течение всего дня все желающие могут принять участие в экскурсиях по замку, а также посетить башню «Длинный Герман».

День открытых дверей Рийгикогу начнется с приветственного концерта фольклорной музыки с балкона замка Тоомпеа. Во дворе замка гостей поприветствует спикер Рийгикогу Эйки Нестор.

В полдень в зале заседаний на вопросы посетителей ответят премьер-министр Юри Ратас, министр обороны Юри Луйк и министр культуры Индрек Саар.

В кафе пройдет обсуждение «Столетие наступило. Как и куда дальше?», в котором примут участие члены Рийгикогу Моника Хауканымм, Лийза Овийр, Хенн Пыллуаас, Керсти Сарапуу, Хелир-Валдор Сеэдер и Урве Тийдус. Руководить обсуждением будет Урмас Вайно.

Темой традиционной мнемовикторины, в которой между собой соревнуются команды школьников и депутатов Рийгикогу, станет «Эстонской Республике – 100».

Завершит праздник концерт исполнителей фольклорной музыки Вильяндиской академии культуры Тартуского университета в Белом зале.

Первый избранный народом Эстонии представительный орган – Учредительное Собрание – был созван в Таллинне 23 апреля 1919 года. Рийгикогу ежегодно отмечает это событие днем открытых дверей. В этом году день открытых дверей проводится в двадцатый раз.