В ООН заявили о недостатке средств для оказания гумпомощи Украине

В 2018 году 4,4 млн человек в Украине по-прежнему остаются затронуты вооруженным конфликтом на востоке страны, напомнил Уолкер. Около 3,4 млн украинцев остро нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Однако из запланированных 187 млн долларов, которые в 2018 году должны выделить на гуманитарную помощь, в настоящий момент собрано лишь 3 процента.