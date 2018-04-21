В ООН заявили о недостатке средств для оказания гумпомощи Украине

Из необходимых средств на гуманитарную помощь Донбассу пока что собрано всего 3 процента, заявил координатор гуманитарных программ ООН по Украине, сообщает dw.com.
Об этом заявил координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер.
В 2018 году 4,4 млн человек в Украине по-прежнему остаются затронуты вооруженным конфликтом на востоке страны, напомнил Уолкер. Около 3,4 млн украинцев остро нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Однако из запланированных 187 млн долларов, которые в 2018 году должны выделить на гуманитарную помощь, в настоящий момент собрано лишь 3 процента.
В завершение своего доклада координатор гуманитарных программ ООН по Украине призвал государства-члены организации проявить солидарность с пострадавшими и помочь в сборе необходимых средств.
"Я продолжаю призывать все стороны конфликта принимать необходимые меры для соблюдения международного гуманитарного права. Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены", - подчеркнул Нил Уолкер.