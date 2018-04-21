Галерея: смотрите,что происходит на этих выходных в павильонах Эстонских выставок

Проходящая в Пирита 20-22 апреля ярмарка - уже двадцать первая по счету. Основное внимание на ярмарке уделяется дизайну интерьера и дизайну вообще, а также садоводству. Не осталась без внимания и недвижимость.

Пройдут лекции и семинары, а также можно буде получить совет у присутствующих на ярмарке специалистов.