суббота, 21 апреля 2018 г.
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  • Галерея: смотрите,что происходит на этих выходных в павильонах Эстонских выставок

Галерея: смотрите,что происходит на этих выходных в павильонах Эстонских выставок

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Выставка-ярмарка Interjöör 2018 в павильонах Эстонских выставок включает экспозицию товаров и услуг дизайнеров, озеленителей, архитекторов и специалистов по недвижимости. 

Проходящая в Пирита 20-22 апреля ярмарка - уже двадцать первая по счету. Основное внимание на ярмарке уделяется дизайну интерьера и дизайну вообще, а также садоводству. Не осталась без внимания и недвижимость.

Пройдут лекции и семинары, а также можно буде получить совет у присутствующих на ярмарке специалистов. 

В этом году также пройдет распродажа работ местных дизайнеров и произведений прикладного искусства и ремесел. Как обычно, товары и услуги предлагаются на ярмарке по очень выгодным ценам, гораздо ниже обычных.

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