Галерея: смотрите,что происходит на этих выходных в павильонах Эстонских выставок
21 апреля 2018 г., 11:34
Выставка-ярмарка Interjöör 2018 в павильонах Эстонских выставок включает экспозицию товаров и услуг дизайнеров, озеленителей, архитекторов и специалистов по недвижимости.
Проходящая в Пирита 20-22 апреля ярмарка - уже двадцать первая по счету. Основное внимание на ярмарке уделяется дизайну интерьера и дизайну вообще, а также садоводству. Не осталась без внимания и недвижимость.
Пройдут лекции и семинары, а также можно буде получить совет у присутствующих на ярмарке специалистов.
В этом году также пройдет распродажа работ местных дизайнеров и произведений прикладного искусства и ремесел. Как обычно, товары и услуги предлагаются на ярмарке по очень выгодным ценам, гораздо ниже обычных.