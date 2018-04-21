суббота, 21 апреля 2018 г.
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  • На выходных клиенты Swedbank могут столкнуться с очередными проблемами

На выходных клиенты Swedbank могут столкнуться с очередными проблемами

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Swedbank.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

В связи с плановым ежегодным тестированием ИТ-систем в эти выходные по ночам возможны сбои в обслуживании электронных каналов Swedbank, сообщила накануне пресс-служба банка.

Тестирование проводится в ночные часы, чтобы как можно меньше влиять на обслуживание клиентов, сообщил банк.

Ежегодно проводящееся переключение баз данных осуществляется с 21 по 23 апреля с 01.00 до 07.00.

Банк приносит извинения за возможные неудобства.

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