На выходных клиенты Swedbank могут столкнуться с очередными проблемами
21 апреля 2018 г., 10:51
В связи с плановым ежегодным тестированием ИТ-систем в эти выходные по ночам возможны сбои в обслуживании электронных каналов Swedbank, сообщила накануне пресс-служба банка.
Тестирование проводится в ночные часы, чтобы как можно меньше влиять на обслуживание клиентов, сообщил банк.
Ежегодно проводящееся переключение баз данных осуществляется с 21 по 23 апреля с 01.00 до 07.00.
Банк приносит извинения за возможные неудобства.