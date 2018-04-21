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Der Spiegel: некоторые западные страны исследовали "Новичок"

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ФОТО: Adrian Dennis/AFP/Scanpix

Исследования "Новичка" могли проводить США, Великобритания, Нидерланды и еще одна западная страна, пишет Der Spiegel. При этом издание подчеркивает: исследования проводились лишь с целью разработать противоядие.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли изучать в США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране, сообщают в пятницу, 20 апреля, немецкие информагентства со ссылкой на расследование Der Spiegel.

Издание подчеркивает, что в этих странах могли изучать "Новичок" лишь с целью разработать противоядие, пишет DW.com.

Еще в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать "Новичок", а также создавать на его основе оружие, сообщает издание.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в английском городе Солсбери 4 марта. Эксперты ОЗХО установили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок",которое производилось в СССР. Они, однако, не уточнили, где именно был произведен яд, использованный для нападения на Скрипалей и не назвали виновных в этом преступлении. Москва категорически отрицает причастность к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

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