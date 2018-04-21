Der Spiegel: некоторые западные страны исследовали "Новичок"

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могли изучать в США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране, сообщают в пятницу, 20 апреля, немецкие информагентства со ссылкой на расследование Der Spiegel.

Издание подчеркивает, что в этих странах могли изучать "Новичок" лишь с целью разработать противоядие, пишет DW.com.

Еще в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать "Новичок", а также создавать на его основе оружие, сообщает издание.