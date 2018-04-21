Галерея: в Германии неонацисты празднуют день рождение Гитлера

На место прибыла полиция, чтобы предотвратить всевозможные столкновения между неонацистами и группами, которые выступают против фашизма.

В двухдневном мероприятии должны принять участие около тысячи ультраправых из Германии, Чехии и Польши. Прибывшие вчера участники мероприятия носили футболки с надписью "Хранители расы", "Белый - мой любимый цвет" и "Адольф был лучшим".

Германия запретила употреблять на фестивале алкогольные напитки. Участникам также запрещено приносить с собой стеклянные бутылки и металлический флагшток.

Организаторы мероприятия утверждают, что фестиваль является политическим мероприятием, а это не противоречит закону.