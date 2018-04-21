суббота, 21 апреля 2018 г.
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Галерея: в Германии неонацисты празднуют день рождение Гитлера

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В небольшом городке Остриц на западе Германии сотни неонацистов собрались на музыкальном фестивале, чтобы отпраздновать день рождение Адольфа Гитлера.

На место прибыла полиция, чтобы предотвратить всевозможные столкновения между неонацистами и группами, которые выступают против фашизма.

В двухдневном мероприятии должны принять участие около тысячи ультраправых из Германии, Чехии и Польши. Прибывшие вчера участники мероприятия носили футболки с надписью "Хранители расы", "Белый - мой любимый цвет" и "Адольф был лучшим".

Германия запретила употреблять на фестивале алкогольные напитки. Участникам также запрещено приносить с собой стеклянные бутылки и металлический флагшток.

Организаторы мероприятия утверждают, что фестиваль является политическим мероприятием, а это не противоречит закону.

Выступающие против фашизма активисты предупредили, что на фестиваль могут приехать неонацисты со всей Европы. 

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