Стало известно, где находятся самые дорогие отели в Европе

В ходе исследования выяснилось, что постояльцы гостиниц Женевы в среднем платят 242,90 евро за ночь, пишет turizm.ru. Это самый высокий показатель среди всех городов Европы, даже несмотря на падение цен, по сравнению с прошлым годом.

К слову, именно в Женеве находится самый дорогой гостиничный номер в мире. Королевский люкс гостиницы President Wilson стоит 83 000 долларов за ночь. За эти деньги гость получает весь восьмой этаж отеля площадью более 1 672 квадратных метров, на котором расположено 12 спальных и 12 ванных комнат, обрадованных джакузи, паровым душем и лучшей сантехникой. Кроме того, в номере пуленепробиваемые окна, из которых открывается отличный вид на Женевское озеро. Согласно статистике, около 30% гостей швейцарских отелей — это местные жители, отдыхающие в другом регионе своей страны.

На втором месте среди самых дорогих отелей находится Париж со средней стоимостью 231,30 евро за ночь. Замыкает тройку лидеров еще один швейцарский город — Цюрих. Здесь проживание в среднем обходится в 203,9 евро.

Также в десятку городов с бьющим по карману отелями вошли Лондон (169,2 евро), Рим (145 евро), Амстердам (142,6 евро), Милан (137,2 евро), Франкфурт (122,1 евро), Лиссабон (113,8 евро) и Берлин (92 евро). Пражские отели расположились на 12 месте. Проживание здесь в среднем обходится в 85,6 евро.