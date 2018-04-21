Купившая новый дом семья вскоре обнаружила неразрешимую проблему

Марк и Райан Буллер купили дом в британском Суррэе в 2016 году. Покупка состоялась, когда дом только начинали строить. Эта практика хорошо распространена и в Эстонии.

В прошлом году дом был достроен, и счастливая семья с тремя детьми наконец справила новоселье. Всё бы хорошо, но во дворе периодически появлялся неприятный запах. К сожалению, проблема показалась неразрешимой, потому что источником запаха оказались сточные воды. Расстроенные домовладельцы насчитали целых одиннадцать источников запаха.

Кругами обведены места, откуда шел особенно сильный запах. ФОТО: SWNS.com Tony Kershaw / SWNS.com

Для семейства Буллеров это был дом их мечты стоимостью более 600 000 фунтов стерлингов, поэтому покупка была тщательно продумана. Но теперь, столкнувшись с проблемой, когда в их саду постоянно стоит запах фекалий, они были не просто расстроены, они были рассержены и чувствовали себя обманутыми.

В некоторые дни вонь была настолько страшной, что проникала внуть дома несмотря на закрытые окна и двери. Наступившая теплая погода не сулила для семьи Буллер ничего хорошего: вонь становилась только сильнее.

Поскольку фирма-застройщик Linden Homes ничего не делала для решения проблемы, Марк Буллер начал компанию против девелопера. Для этого он сделал плакаты, призывая бойкотировать компанию.

Плакат Марка Буллера призывает не покупать дома, построенные Linden Homes. ФОТО: SWNS.com Tony Kershaw / SWNS.com

Бюро недвижимости, через которое продавались дома, оказалось понятливым, и попыталось найти решение проблемы и связалось с застройщиком, но результата до сих пор нет.

Представитель Linden Homes заявил Daily Mail, что во время покупки дома канализационная система уже была проложена и были видны люки, заранее установленные для ее обслуживания. Так что семья якобы знала, что находится в их дворе.

По словам представителя Linden Homes, на сегодняшний день проблема с канализационными ароматами устранена. Однако соседи Буллеров тоже жалуются, что миазмы не дают им нормально жить. Так что качество строительных работ этой фирмы весьма сомнительно.