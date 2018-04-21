МИД РФ обвинил Вашингтон в срыве выступления артистов Большого театра в США

"Буквально два дня назад мы указывали на плачевную ситуацию с выдачей в России американских виз, которую искусственно создали власти США, что ведет к значительным затруднениям в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей. И вот новый печальный пример - отказ во въезде артистам московского Большого театра. В результате сорваны выступления в Нью-Йорке прима-балерины Ольги Смирновой и первого солиста балетной труппы Якопо Тисси", - говорится в комментарии МИД РФ на сайте министерства.

В заявлении министерства подчеркивается, что даже во времена холодной войны искусство и культура оставались вне политических разногласий: "гастроли отечественных творческих коллективов, в том числе, конечно, Большого театра, считающегося во всем мире визитной карточкой нашей страны, неизменно находили самый теплый отклик широкой американской публики".

"Сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем. Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа", - подчеркнули в МИД.

Как констатируется в заявлении внешнеполитического ведомства, Вашингтон стремится отгородить американцев от россиян визовой стеной и сделать поездки граждан РФ в США практически невозможными.