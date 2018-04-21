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Столтенберг: НАТО выступает за диалог с Россией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

ФОТО: Efrem Lukatsky/AP/Scanpix

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс рассчитывает на диалог с Россией.

"С Россией тяжело вести диалог, однако это важно. НАТО не намерена изолировать Россию. Россия - наш сосед", - сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию "Вельт".

При этом Столтенберг подверг критике действия России, упомянув, в частности, что Москва существенно наращивает военную мощь, поддерживает режим в Сирии, проводит кибератаки и вмешивается в выборы в других государствах.

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