Столтенберг: НАТО выступает за диалог с Россией

"С Россией тяжело вести диалог, однако это важно. НАТО не намерена изолировать Россию. Россия - наш сосед", - сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию "Вельт".

При этом Столтенберг подверг критике действия России, упомянув, в частности, что Москва существенно наращивает военную мощь, поддерживает режим в Сирии, проводит кибератаки и вмешивается в выборы в других государствах.