В Осло за незаконное хранение взрывчатки задержан россиянин

В столице Норвегии полиция задержала выходца из Чечни, который, предположительно, приехал из другого норвежского города. Россиянин подозревается в хранении взрывчатых веществ, сообщает dw.com.
Россиянин был задержан в районе Розенхоф, куда полиция приехала 19 апреля после сообщения о том, что был ранен человек. По прибытии на место стражи порядка получили информацию, что в квартире могут находиться взрывчатые вещества.
На время обысков жильцы дома были эвакуированы, в результате эксперты обнаружили подозрительный объект. Помимо чеченца в квартире находились еще два человека, которые проходят по делу свидетелями.
Следователь Грет Льен Метлид сообщил, что подозреваемого допрашивали несколько часов, и сторона обвинения потребует заключить его под стражу.