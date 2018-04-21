суббота, 21 апреля 2018 г.
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В Осло за незаконное хранение взрывчатки задержан россиянин

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Сотрудники полиции задержали мужчину, укравшего один бульонный кубик.

ФОТО: Scanpix

В столице Норвегии полиция задержала выходца из Чечни, который, предположительно, приехал из другого норвежского города. Россиянин подозревается в хранении взрывчатых веществ, сообщает dw.com.

Россиянин был задержан в районе Розенхоф, куда полиция приехала 19 апреля после сообщения о том, что был ранен человек. По прибытии на место стражи порядка получили информацию, что в квартире могут находиться взрывчатые вещества.

На время обысков жильцы дома были эвакуированы, в результате эксперты обнаружили подозрительный объект. Помимо чеченца в квартире находились еще два человека, которые проходят по делу свидетелями.

Следователь Грет Льен Метлид сообщил, что подозреваемого допрашивали несколько часов, и сторона обвинения потребует заключить его под стражу.

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